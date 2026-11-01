Trump descarta encontro com Flávio Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite do último sábado (31) que não tem planos de se reunir com o senador Flávio Bolsonaro (PL). O líder norte-americano ressaltou, porém, que o candidato derrotado nas eleições presidenciais brasileiras pode permanecer no país "pelo tempo que quiser".

Questionado por um repórter sobre planos de se encontrar com Flávio Bolsonaro enquanto estiver na Flórida, o presidente dos EUA afirmou que não os possui. "Não tenho planos de me reunir com ele, mas ele foi tratado de uma maneira muito injusta. Então, ele pode ficar aqui pelo tempo que quiser", disse Trump, que participou da festa anual de Halloween realizada no clube privado Mar-a-Lago, na Flórida, no último sábado.

Flávio fugiu para Estados Unidos após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) n o segundo turno das eleições presidenciais de 2026 . Desde então, o senador tem feito declarações sobre o futuro político brasileiro. Em uma live na sexta-feira (30), afirmou que pretende disputar novamente a Presidência e disse que isso poderia ocorrer antes de 2030, sem explicar como uma eleição antecipada seria viabilizada.

EUA negam envolvimento com Flávio



secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio , afirmou também no último sábado que Washington não participou diretamente da saída de Flavio Bolsonaro (PL) do Brasil após sua derrota eleitoral. Segundo o norte-americano, o presidente Donald Trump tomou a decisão de permitir que o senador brasileiro entrasse no país.

Flávio chegou aos Estados Unidos (EUA) com sua família na última quarta-feira (28), depois que a Justiça determinou a entrega de seus passaportes no âmbito de diversas investigações.

"Ele já tinha um visto anteriormente, e o presidente tomou a decisão de permitir que ele entrasse no país", disse Rubio em uma coletiva de imprensa em Atlanta, Geórgia. "O governo dos Estados Unidos não esteve diretamente envolvido" nos arranjos feitos pelo senador e ex-candidato, acrescentou.

O secretário norte-americano se encontra sob pressão do partido Democrata. Os liberais — como são conhecidos nos EUA — exigem respostas sobre o envolvimento de Trump ao receber o ex-candidato à presidência da República brasileiro no território estadunidense. Rubio se tornou ainda mais negacionista sobre o caso após deputados da oposição exigirem respostas ao Departamento de Estado.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Isabelle Rosa.