Papa Leão XIV defende inclusão de pessoas com deficiência

O papa Leão XIV afirmou, nesta segunda-feira (9), que o progresso de um país se mede pela inclusão de pessoas com deficiência e necessidades especiais. A declaração ocorreu durante a visita a uma instituição de caridade na Argentina, onde o presidente Javier Milei é criticado por suas duras políticas econômicas que afetam esse setor.

O abrigo Cottolengo Don Orione, em Claypole, bairro humilde de Buenos Aires, abriga 410 adultos com deficiência. A grande maioria não recebe visitas de familiares ou pessoas próximas. "O progresso de uma nação também se mede pelo acolhimento que ela sabe oferecer a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais", afirmou o pontífice, de 71 anos, em seu discurso.



Leão XIV chegou à Argentina no domingo (8), vindo do Uruguai — a primeira etapa de um giro pela América do Sul que terminará no Peru. Em seu primeiro discurso em Buenos Aires, pediu que o crescimento chegue aos mais necessitados e que se respeite aqueles que pensam de forma diferente, uma mensagem de peso diante de Javier Milei, que costuma atacar seus críticos e cujas medidas são questionadas pela Igreja.



Nesta segunda-feira, o papa defendeu a dignidade das pessoas com deficiência: "Suas vidas não são um peso para a sociedade; são uma bênção, pois vocês podem nos ajudar a não esquecer qual é o fundamento da dignidade de cada ser humano e o que é, de fato, importante na vida".



Os cortes promovidos pelo governo de Javier Milei no atendimento a pessoas com deficiência têm sido um dos principais focos de protesto contra sua política de ajustes econômicos, desde que ele assumiu o cargo, em dezembro de 2023.



Após negociações que contaram com a participação da Igreja Católica, a base governista e a oposição chegaram a um acordo sobre um projeto para garantir o financiamento dos serviços e benefícios. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados em outubro e ainda precisa ser votada no Senado.



'Individualismo e exclusão'

Desde a madrugada, famílias e grupos de amigos posicionaram-se em ambos os lados do caminho que o pontífice percorreria em Claypole. Na entrada do Cottolengo, as pessoas abraçavam-se e agitavam bandeiras da Argentina e do Vaticano. Em um parque vizinho, uma banda alternava canções religiosas com orações.



A estudante Ana Trucco, de 22 anos, contou que se aproximou da fé ao ler as encíclicas de Francisco. "É preciso estar sempre pensando nos mais humildes da nossa pátria, que hoje estão sendo tão abandonados", disse à reportagem. "O fato de o papa Leão vir, com o legado de Francisco, para falar com essas pessoas, é muito importante".



No Cottolengo, Leão XIV reuniu-se ao ar livre com os residentes e a equipe da instituição. "Eu guardava um ressentimento, sentia como se tivesse sido descartada. Não entendia por que isso estava acontecendo (...) até que compreendi que o Cottolengo era o que eu precisava para preencher o vazio que sentia", relatou Marta Donato, uma residente da instituição que sofre de artrite reumatoide. Ela tem 57 anos e vive no local há 44.



Em seguida, Leão XIV expressou seu "desejo para este país": "Que a Argentina seja capaz de realizar grandes obras de caridade, como vemos aqui, onde o amor de Cristo triunfe sobre o individualismo e a exclusão".



Em seguida, o papa celebra uma missa no bairro portenho de Palermo, onde milhares de pessoas formavam fila desde a madrugada.



Grupos de fiéis chegaram em ônibus organizados por suas paróquias. Em algumas esquinas, jovens com violões animavam a espera com cantos e palmas. "O que mais nos faz falta é união; estamos tão divididos", disse Soledad Troncoso, uma aposentada de 67 anos. "Que a sua palavra perdure, que traga bênção a esta pátria onde se sofre tanto."