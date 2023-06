Busca na web por carros populares triplica após divulgação descontos

O Governo Federal divulgou na última quarta-feira, 14, a lista de marcas de carros que participarão do programa que dará desconto a carros populares, incluindo os modelos que sofrerão redução nos preços ao consumidor final.



De acordo com a Pasta, os descontos podem variar entre o mínimo de 1,5% e o máximo de 11,26%, ou de R$ 2 mil a R$ 8 mil de bônus para compra de automóveis no valor de até R$ 120 mil. As empresas terão de obedecer a três critérios nos descontos: carro mais barato; critério ambiental; e densidade industrial (fabricação nacional de peças).

Uma pesquisa inédita da Tunad, plataforma de 'moment marketing', que monitora, sincroniza e analisa campanhas publicitárias, analisou que das 20 marcas mais vendidas no Brasil, observa-se um aumento do interesse do público em buscas pelas marcas no Google para 10 delas, no período entre 01 e 08 de junho de 2023, quando comparadas ao mesmo período de 2022.



Os consumidores perceberam a oportunidade de adquirir veículos a preços mais acessíveis e, como resultado, houve um aumento no número de buscas pelas marcas no Google. O interesse do consumidor é pelo valor de venda dos veículos, já que a maioria das pessoas buscou “preço de um determinado veículo”. A marca que mais cresceu em número de buscas foi a Volkswagen, que registrou um crescimento impressionante de 212,4% nas pesquisas, totalizando 124 mil buscas no período de 01 a 08 de junho, ou seja, 84 mil buscas a mais do que o mesmo período no ano passado.





A marca Caoa Chery também se destacou com um crescimento significativo nas buscas, sendo a terceira com maior crescimento no período analisado, com aumento de 59,8% nas pesquisas pela marca, gerando 19 mil novos levantamentos em relação a 2022.



O segmento de carros de luxo, embora não seja afetado pela redução de impostos, registrou um aumento geral muito expressivo no número de buscas. Desde o primeiro trimestre do ano, esse segmento apresenta um forte crescimento e a Land Rover obteve o maior lift percentual, um aumento de 111,1%, representando um acréscimo de 25.361 pesquisas. Em seguida, a Mercedes registrou um crescimento de 46,5%, com um acréscimo de 53.105 pesquisas. A Porsche teve um crescimento de 31,2%, com um acréscimo de 28.859 pesquisas. Por fim, a BMW registrou um crescimento de 10,9%, com um acréscimo de 14.534 pesquisas.



A pesquisa concluiu que apesar do crescimento percentual de algumas marcas, apenas 50% delas tiveram de fato aumento de interesse medido pelas pesquisas no Google. “Essa situação indica que apesar das tentativas do governo em fomentar as vendas, ainda há a necessidade dos fabricantes trabalharem sua comunicação em mídias de massa para impulsionar o consumo de veículos no Brasil, dado o grau de endividamento das famílias e a redução da oferta de crédito”, explica Ricardo Monteiro, CSO e COO da TunAd - Moment Marketing Platform