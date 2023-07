Itabus ganha prêmio no Festival Élan 2023 por case de publicidade disruptivo junto ao Google

A empresa de publicidade em movimento Itabus foi agraciada com o prêmio do Festival Élan 2023, que reconhece as criações inspiradoras do mercado publicitário. O evento reuniu mais de 70 mil profissionais de comunicação e propaganda de todo o país, e na noite de ontem marcou a consagração dos seis vencedores, em uma disputa acirrada com 30 finalistas. Entre os premiados, além da Itabus, destacam-se a Record TV com a divulgação da série 'Reis', Papo de Música - Presença Preta ( 'A Nova Música do Pão'), Muros que Ensinam (Cruzeiro do Sul Virtual) e Mobilidade em Alta Velocidade (Waze-GP), dentre outros projetos criativos.





O case vencedor da Itabus, intitulado 'A nova Carteira Digital do Carioca', foi desenvolvido em parceria com o Google Pay, juntamente com as agências Wunderman Thompson e Altermark . A ação consistiu em uma carreata de três ônibus envelopados percorrendo as ruas do Rio de Janeiro, além de anúncios nas barcas e atividades de sampling que capturaram a essência carioca. A empresa também ofereceu Wi-Fi móvel para promover o Google Pay, resultando em um aumento significativo no número de cadastros. A equipe da Itabus que representou a empresa está orgulhosa da oportunidade de ser reconhecida por seu desempenho na indústria publicitária. “Ficamos honrados e felizes com o prêmio, além de estarmos gratos pela confiança do cliente e de grandes duas agências que acreditaram em nossa capacidade de execução. Estamos, também, orgulhosos com o impacto que essa campanha gerou e ainda o quanto esta entrega reverberou de forma positiva em todo mercado publicitário nacional”, Juliana Scivoletto, gerente de mercado da Itabus.



O prêmio recebido no Festival Élan, promovido pelos Amigos do Mercado, tem como objetivo destacar projetos e cases criativos do setor publicitário, inspirando e incentivando a criatividade. “Nosso objetivo é trazer cada vez mais movimento, experiência e inovação para nossos parceiros e seus respectivos públicos em todo o Brasil, de forma itinerante e personalizada. Com essa conquista no Festival Élan 2023, a Itabus reafirma seu compromisso em oferecer soluções publicitárias criativas e impactantes, abrindo novas possibilidades, mercados, e destacando-se como uma das empresas líderes no segmento de mídia exterior e publicidade em movimento”, declarou emocionada Alessandra Scivoletto, gerente comercial da Itabus.



O Festival ocorreu no Museu da Imagem e do Som (MIS) e celebrou os profissionais do mercado publicitário, mostrando que a inspiração pode surgir de diversas fontes. A premiação aconteceu durante três dias de intensas atividades, de 10 a 12 de julho.