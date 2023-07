Escolas oferecem vagas gratuitas de formação continuada para professores da rede pública

Rio - Com o objetivo de enriquecer a diversidade de experiências e fomentar a colaboração entre professores da rede pública e privada, as escolas Sá Pereira, em Botafogo, Zona Sul do Rio, e SAP, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, planejam abrir suas portas e disponibilizar bolsas gratuitas para cursos de formação continuada destinados aos docentes das instituições de ensino municipais e estaduais. Os encontros têm o objetivo de aprimorar as habilidades profissionais dos educadores, bem como elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Na Sá Pereira, a formação continuada abordará temáticas como "Literatura Indígena e Relações Étnico-Raciais".

A indígena Pataxó Carina Oliveira, especialista em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), vai debater sobre a importância da educação antirracista. "É urgente pensar em um currículo com propostas antirracistas. Mas para isso, é fundamental que as pautas indígenas também estejam no centro do debate educacional", defende ela.



Para o diretor da Sá Pereira, Leandro Augusto, ao oferecer bolsas gratuitas a educadores da rede pública, a escola propicia a democratização da educação, ampliando a diversidade no cenário educacional. "Professores precisam estar preparados para lidar com temas urgentes da sociedade atual. São desafios contemporâneos da Educação que existem em todas as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas", reflete o educador.



O encontro acontece nos dias 19 e 20 de julho. As bolsas de estudo 100% gratuitas são destinadas apenas aos professores de escolas públicas. O evento é presencial e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail maissapereira@sapereira.com.br. É necessário enviar documento de comprovação da matrícula no município ou no estado.



Inclusão é tema do encontro na Escola na SAP



Visando à democratização e diversidade da Educação, a Escola SAP vai realizar o encontro formativo e gratuito "Desafios da Inclusão Escolar: trabalhando com a diversidade". A formação será ministrada pela especialista em Inclusão, Ciça Melo, mestre em Psicologia Comportamental e fundadora do Movimento Paratodos.



"Apesar de muitas questões em comum, os professores da rede pública e da rede privada podem trazer diferentes olhares, que se complementam. Ter a oportunidade de contar com professores da rede pública e privada juntos, no mesmo ambiente, é uma grande oportunidade de aumentar a possibilidade de diferentes olhares e a pluralidade do encontro. Isso tem tudo a ver com Inclusão no ambiente escolar", comenta Ciça Melo.



Na visão da diretora da SAP, Luciana Soares, é essencial fomentar a democratização e a diversidade da aprendizagem. "Na sociedade atual é mais que urgente tratarmos da inclusão de todas as pessoas, especialmente no ambiente escolar, respeitando suas diferenças étnico-raciais, sociais e econômicas. Esses debates levam à conscientização sobre a importância de respeitar o diferente e a diversidade religiosa, de cor, raça e gênero, dentro e fora da sala de aula", avalia a educadora.



O curso será realizado no dia 2 de agosto, das 13h30 às 15h30, no auditório do Colégio Ao Cubo, localizado na Avenida Rodolfo Amoedo nº 333, Barra da Tijuca. O evento é presencial, por isso, as vagas são limitadas. Professores da rede pública podem se inscrever gratuitamente pelo telefone (21) 2042-2878.

Formação Continuada da Escola Sá Pereira



Data: 19 e 20 de julho

Local: Escola Sá Pereira

Endereço: Rua da Matriz, 25 - Botafogo, Rio de Janeiro.

Inscrição: maissapereira@sapereira.com.br. (É necessário enviar documento de

comprovação da matrícula no município ou no estado)

Temas:

- Ciência e Arte em Educação

- A leitura como experiência e a formação de leitores na escola

- Oficina: Leitura e arte para adultos

- Literatura Indígena e as práticas pedagógicas: por uma Educação antirracista

- Introdução à Educação das relações étnico-raciais na infância



Formação Continuada da Escola SAP:



Tema: Desafios da Inclusão Escolar: trabalhando com a diversidade

Palestrante: Ciça Melo

Data: 2 de agosto

Horário: das 13h30 às 15h30

Local: auditório do Colégio Ao Cubo

Endereço: Avenida Rodolfo Amoedo nº 333, Barra da Tijuca.

Inscrição: (21) 2042-2878