Homem é baleado durante confronto no Morro do Dendê

Rio - Um confronto entre dois grupos de criminosos rivais terminou com um homem baleado na tarde desta sexta-feira (9) no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O policiamento foi reforçado na região.

Segundo informações preliminares, membros do Comando Vermelho (CV) tentaram invadir a comunidade, que é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Durante a tentativa, um intenso confronto aconteceu. Moradores da comunidade relataram a presença de homens armados pela região.

Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) chegaram a entrar no estacionamento de um mercado próximo à comunidade depois de receberem a informação que criminosos estariam se escondendo no local. Não houve prisão na ação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) receberam uma informação que um homem deu entrada no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha, depois de ser baleado. Ainda não há informações se o ferido estava envolvido no confronto e nem sobre o seu estado de saúde.

A PM informou que os policiais estiveram na unidade e que agentes da 37ª DP (Ilha do Governador) foram acionados para investigar o caso.