Polícia impede roubo a caminhão frigorífico em Coelho Neto

Rio - Dois criminosos foram presos em flagrante, na manhã deste sábado (10), na Rua Imbé, em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio, durante uma tentativa de roubo a caminhão de produtora de alimentos frigoríficos. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) conseguiram interceptar a ação criminosa antes da fuga da dupla.



Durante o registro da ocorrência, os policiais constataram que os bandidos possuem uma extensa ficha criminal, incluindo roubos de carga. A ocorrência foi registrada na 40ª DP (Honório Gurgel), onde a dupla foi levada. Posteriormente, eles serão encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça do Rio.



A PM não informou qual tipo de produto seria levado pelos criminosos. Procurada, a Sadia, empresa que aparece estampada na porta traseira do veículo envolvido no roubo, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.