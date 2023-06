Caso de garota de programa que teve cabelo queimado é investigado como injúria por preconceito

Rio - A Polícia Civil investiga como injúria por preconceito e tentativa de lesão corporal o caso em que um homem ateou fogo no cabelo de uma garota de programa no último sábado (10) em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A vítima, Beatriz Sttefany Vilela, acusa o suspeito de transfobia.

O crime aconteceu às margens da Avenida Brasil e foi filmado pelos próprios criminosos. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro onde estavam os suspeitos se aproxima de Beatriz e de sua amiga, Gabrielly Vitória. Após a aproximação do veículo, o carona tira um spray em aerossol e espirra o produto sobre a chama de um isqueiro em direção às garotas de programas. Com sorte, o fogo atinge apenas o cabelo de Beatriz. Após o ato, os suspeitos fogem.

Homem usa aerossol para atear fogo ao cabelo de garota de programa na Avenida Brasil, em Bangu

Para a vítima, o fato foi motivado por uma transfobia já que ela e a amiga são mulheres trans. Antes do crime, os suspeitos teriam as insultado com palavras preconceituosas, indicando que elas deveriam jogar futebol com eles porque as vítimas seriam homens.

Um dia depois do ato os suspeitos ainda teriam voltado ao local onde as mulheres ficam e teriam oferecido dinheiro para elas com o objetivo de evitar uma denúncia.

Os integrantes do veículo ainda não foram identificados pela 34ª DP (Bangu), responsável pelo caso. O vídeo está sendo analisado e as diligências seguem em andamento, conforme informou a Polícia Civil nesta terça-feira (13).