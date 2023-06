Seap detém inspetor penal que tentou entrar com drogas em presídio de Bangu

Rio - Um policial penal foi detido nesta sexta-feira (16) depois de tentar entrar com drogas no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Os entorpecentes estavam escondidos em um carrinho para transporte de latões de lixo.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a apreensão aconteceu durante uma operação da Corregedoria do órgão. Agentes penais flagraram o inspetor, que trabalha na zeladoria da unidade, camuflando oito tabletes de erva seca no carro utilizado para transportar latões de lixo do presídio.

Os agentes da Corregedoria gravaram o momento em que o servidor, com a ajuda de um custodiado, para o carrinho ao lado do seu automóvel, que estava estacionado ao lado da unidade, e retira pneus de seu porta-mala e os coloca no lugar dos pneus originais do carrinho.

Em seguida, quando o policial penal tenta retornar à unidade, a equipe da Corregedoria realizou a abordagem e encontrou o material ilícito dentro dos pneus que o servidor acabara de instalar.



O servidor flagrado e o material apreendido foram encaminhado à 34ª DP (Bangu). Ainda de acordo com a Seap, a Corregedoria abrirá um Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade do policial penal.