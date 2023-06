Mulher trans é presa por matar homem a tesouradas em Araruama

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher trans por ter matado um homem, ainda não identificado, a golpes de tesoura, no Centro de Araruama, na Região dos Lagos. A suspeita foi localizada por agentes da 118ª DP (Araruama), neste sábado (17), logo após o crime, e além de ter confessado, também gravou o momento das agressões contra a vítima.

De acordo com a 118ª DP, após serem informados sobre o homicídio, agentes realizaram diligências pelo bairro e conseguiram encontrar a suspeita. Ao ser questionada, ela confessou o assassinato e entregou a tesoura utilizada, que estava dentro de uma bolsa. A mulher ainda apresentou fotos e um vídeo do ataque, que estavam em seu celular, em que foi possível ouvir sua voz, no momento em que a vítima foi atingida com golpes no pescoço.



Em depoimento na delegacia, a presa detalhou o crime para os policiais civis e afirmou que aconteceu depois que o homem teria tentado roubar seu celular, usando uma faca. A suspeita disse ainda que, mesmo após a vítima ter caído, continuou com os golpes, mas parou por acreditar que ela havia morrido. Ao perceber que ele ainda estava vivo, continuou com os ataques. A mulher vai responder por homicídio doloso.