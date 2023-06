Sargento da PM de folga é morto a tiros na Zona Norte do Rio

Rio - Um policial militar foi morto a tiros, na noite deste domingo (18), em Anchieta, na Zona Norte do Rio. O sargento Marcelo Barreto Figueiredo estava de folga, quando foi atacado por criminosos, na Rua Juarana, e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas para o local, onde foram informadas de que a vítima estava em seu carro, quando suspeitos armados chegaram em outro veículo e fizeram diversos disparos contra o sargento. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança estão sendo requisitadas e diligências estão em andamento na DHC para apurar a autoria e a motivação do crime.

O sargento era lotado no 5º BPM (Praça da Harmonia) e estava na corporação desde novembro de 1999. Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento da vítima. Marcelo é o 34º agente de segurança morto em ações violentas no Rio de Janeiro, somente em 2023. Ao todo, foram assassinados 29 policiais militares - em serviço, de folga e reformados/reserva -; um policial civil; um militar do Corpo de Bombeiros; dois policiais penais; e um guarda municipal.

Cabo da PM morre no Complexo do Alemão

Na última quinta-feira (15), o policial militar Eduardo Resende de Oliveira, de 41 anos, morreu após ser baleado por criminosos , durante um patrulhamento nas proximidades do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, na noite de quarta-feira (14). O cabo chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas não resistiu aos ferimentos.

O PM era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília e realizava um patrulhamento na esquina das avenidas do Itararé com Itaoca, quando bandidos atiraram de dentro de um veículo e fugiram. A vítima estava na corporação desde 2014, deixou esposa e duas filhas. O corpo de Eduardo foi sepultado na última sexta-feira (16), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.