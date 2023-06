Engenheiro brasileiro acusado de matar ex-namorada na Austrália começa a ser julgado nesta terça-feira

Mário Marcelo Santoro, de 45 anos, homicídio qualificado.

Rio - O engenheiro, de 45 anos, acusado de matar a ex-companheira Cecília Muller Haddad na Austrália, em 2018, vai a júri popular nesta terça-feira (20), na Justiça Federal do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou dois dias para o julgamento, que chegará a uma decisão final na quarta-feira (21). Ele responde por

A brasileira Cecília Haddad, com 38 anos na época do crime, foi encontrada morta no Rio Lane Cover, em Sidney, no dia 29 de abril de 2018. No mesmo dia em que o corpo dela foi localizado pela polícia australiana, Mário Marcelo, então ex-namorado, desembarcava no Rio de Janeiro, vindo de Sidney, onde vivia com Cecília.



A Polícia Civil do Rio teve conhecimento do caso em poucos dias depois do crime. A família da vítima contou aos investigadores que Santoro não aceitava o fim do relacionamento e que Cecília tinha medo dele. Após dois meses de investigações, Mário foi preso na casa de parentes, na Zona Sul do Rio, e, desde então, aguarda a decisão da Justiça Federal detido.



A primeira sessão do Tribunal do Júri, marcada inicialmente para o dia 30 de janeiro deste ano, precisou ser adiada porque o réu desconstituiu o advogado responsável por sua defesa três dias antes. Em sessão, o juiz federal Ian Legay Vermelho, da 1ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, remarcou para esta terça-feira (20) e quarta-feira (21) o julgamento.



Denúncia do Ministério Público Federal



Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o réu Mário Marcelo, entre os dias 28 e 29 de abril de 2018, em Sidney, Austrália, praticou homicídio qualificado por motivo torpe, em menção a não aceitação pelo término do relacionamento.



Os promotores do MPF afirmam que o engenheiro asfixiou e cometeu violência doméstica contra Cecília. Em seguida, ele ocultou o cadáver da vítima, a fim de ficar impune do crime.