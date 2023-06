Polícia investiga morte de homem a tiros na comunidade do Terreirão, no Recreio

Rio - Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado (24) na Comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. É o terceiro homicídio no local em menos de uma semana.

O caso aconteceu na esquina da Rua da Chegada com a Avenida Gilka Machado. Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para o local e constataram a morte da vítima, ainda não identificada.

A área foi isolada para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). As diligências estão em andamento para apurar a motivação e identificar a autoria do crime.

Com o homicídio deste sábado (24), a região do Terreirão acumulou o terceiro assassinato em menos de uma semana. Na noite de quarta-feira (21), um homem, ainda não identificado, também foi morto a tiros na área.

Na terça-feira (20), David Lucio Fidelis, de 25 anos, foi assassinado na mesma comunidade. De acordo com relatos nas redes sociais, os crimes estariam ligados à guerra entre traficantes e milicianos. A DHC investiga ambos os casos.

O Recreio também registrou pelo menos outras duas mortes neste mês de junho. O primeiro caso aconteceu no último dia 6, quando o comerciante Cristiano de Souza, de 50 anos, foi executado na esquina da Rua Crispim Laranjeiras, por suspeitos que estavam em um veículo branco. Testemunhas afirmam que pelo menos 20 tiros foram disparados contra a vítima, que havia acabado de sair da academia acompanhado da mulher. A DHC investiga se Cristiano, dono de uma tabacaria no Recreio, foi alvo de milicianos que atuam no bairro.

Dois dias depois, o inspetor penal Bruno Kilier da Conceição Fernandes, de 35 anos, foi assassinado a tiros, na Estrada do Pontal, por dois suspeitos em carro da marca Fiat Mobi branco. Os homens teriam entrado no condomínio em que o agente morava, a pé, e ele tentou se esconder, mas acabou atingido e não resistiu aos ferimentos. Cápsulas de fuzil foram encontradas no local.