'Playboy da Curicica': saiba tudo sobre o líder da milícia morto pela polícia

Rio - Baleado e morto durante um confronto com policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), nesta quinta-feira (29), o miliciano, vulgo, estava na mira da segurança pública do estado do Rio desde o ano passado.

Quem era Playboy da Curicica

- Leandro Xavier da Silva entrou no mundo do crime ao se aliar com o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro, Luís Antônio da Silva Braga, vulgo Zinho;

- Consolidado dentro do grupo paramilitar, Playboy passou a controlar a região de Curicica, Terreirão, Rio das Pedras e Muzema, realizando cobranças de taxas ilegais de segurança, explorando o comércio ilegal de gás, serviços de internet e TV a cabo clandestinos, transporte ilegal de passageiros, além de grilagem de terrenos e venda ilegal de imóveis;



- Segundo os investigadores, o miliciano foi um dos principais homens que lideraram os grupos criminosos que participaram das guerras travadas por facções criminosas rivais no início do ano, pelo controle de comunidades localizadas na Zona Oeste do Rio;



- A Polícia Civil investigava Leandro por crimes de homicídio qualificado, roubo, extorsão, tortura, receptação, formação de milícia e organização criminosa. Com mandado de prisão em aberto, os agentes tentaram por pelo menos duas vezes prendê-lo;





- Em maio de 2022, agentes da Draco tentaram encurralar Leandro em uma boate na Barra da Tijuca , mas foram impedidos por disparos feitos pelo soldado da Polícia Militar Marcos Roberto França Júnior, lotado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). Na ação, um grupo de milicianos chegou a arremessar três granadas contra os policiais, mas os artefatos não explodiram;



- Em junho do mesmo ano, Playboy participou de um tiroteio que terminou com a menina Alice Rocha, de 4 anos, baleada na cabeça . Ela comprava pipoca com a mãe, em Curicica. A menina ficou internada durante 40 dias em estado gravíssimo e passou por duas cirurgias na cabeça. A criança está bem e se recupera em casa;



- Em agosto de 2022, após algumas tentativas frustradas, a Draco, junto com policiais da 41ª DP (Tanque), conseguiram prender o miliciano . No entanto, ele foi colocado em liberdade no mês seguinte e assumiu o controle da milícia.

- Desde então, a especializada, que monitorava o criminoso, descobriu que com o fortalecimento de facções criminosas rivais, os milicianos de Curicica se aliaram a um grupo de traficantes, visando a proteção do seu território. Por isso, "Playboy da Curicica" passou a se esconder na Vila do Pinheiro, em busca de segurança.