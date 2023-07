Homem é assassinado a tiros em Duque de Caxias

Rio - Um homem foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (4) no bairro Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O crime aconteceu próximo a um posto de gasolina da região. Segundo testemunhas, o homem havia descido de um ônibus minutos antes de ser assassinado por homens usando toucas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver no bairro. No local, os policiais constataram o fato, isolaram a área e solicitaram a perícia.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Questionada, a Polícia Civil informou que a especializada instaurou um inquérito para apurar a morte de Cosme de Lima. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.