Caso Henry: Publicações nas redes sociais levaram Monique Medeiros de volta à prisão

A determinação do STF aconteceu depois que o pai de Henry, Leniel Borel, assistente de acusação do processo, entrou com recurso extraordinário pedindo a prisão preventiva da acusada e apresentou prints de publicações no Instagram. Segundo o engenheiro, desde a soltura, ela tem usado as redes sociais para praticar "verdadeira perseguição" contra ele, que também é testemunha, e "dissemina fake news ao público" sobre a morte da criança.

No documento, Leniel afirma que, nas postagens, em dois perfis - o da própria e na página de apoio "Monique É Inocente" -, a mãe do menino "continua sua saga de tentar ludibriar a sociedade" e "construir a imagem de uma boa mãe", com a narrativa de que não tem responsabilidade pela morte de Henry. O engenheiro ainda aponta que "a equipe encarregada de gerenciar sua imagem nas redes sociais tenta apelar para a comoção pública, violando assim a medida cautelar em vigência".

Em um dos prints, a ré compartilha uma publicação em que diz que ela deveria "contar os podres" que Leniel esconde ao acusá-la e que "há muita vingança e $$ (dinheiro)" por trás da Justiça. Em outra, a professora acusa o pai de usar a imagem de Henry para conseguir votos para Ailton Barros, que foi seu advogado e está preso desde maio, acusado de intermediar inserção ilegais de dados no cartão de vacinação da covid-19.

Ainda nos prints, em resposta à perguntas de seguidores, Monique diz acreditar que a morte do menino foi provocada por um "conjunto de fatores", apontando seu ex-namorado, o ex-vereador e ex-médico Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, também réu no processo, e o Hospital Barra D'Or, para qual a criança foi levada, como os responsáveis. Ao ser questionada se tinha vontade de deixar o Brasil, ela afirmou que tem "pensado muito nisso e (está) vendo todas as formas viáveis de isso acontecer".

Em alguns prints, Monique afirma que Leniel era um pai omisso e tem poucas lembranças com a criança, além de dizer que a acusa como forma vingança, por não aceitar o fim do relacionamento entre eles. Há ainda uma postagem em que ela o chama de "falso cristão", por ter sido visto em uma festa com uma mulher. "E olha quem engana todo mundo", escreveu a professora. Confira abaixo.

A defesa da mãe de Henry informou que recebeu a decisão com respeito e que "apresentará esclarecimento, pois foi pautada em um descumprimento de medida cautelar inexiste". O advogado Hugo Novais destacou ainda que Monique "não utilizou as redes sociais quando proibida, além de não ter ameaçado qualquer testemunha no momento da prisão domiciliar". A nota termina dizendo que "estes fatos já foram esclarecidos há tempos, tratando-se de fake news".

Monique volta à prisão

Monique Medeiros voltou a ser presa na manhã desta quinta-feira (6), por agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca), que foram até a casa de sua mãe, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde ela morava desde que foi solta. Na determinação do STF, o ministro Gilmar Mendes defendeu que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que liberou a mão de Henry "não apenas se divorcia da realidade dos autos, como também afronta jurisprudência pacífica".

Após a decisão, Leniel comemorou que a Justiça está sendo feita. "É imprescindível a prisão da Monique uma vez que ela foi pronunciada pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo. Esta criminosa em liberdade é um risco para a instrução que será realizada no dia do Júri popular, já que está provado que ela é useira e veseira em coagir testemunhas, inclusive tentado me coagir desde a morte do meu filho por meio de redes sociais", disse.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 8 de março de 2021, Henry Borel chegou ao Hospital Barra D'Or, na Zona Oeste, com manchas roxas em várias partes do corpo. Segundo o laudo da perícia, que apontaram 23 lesões no corpo da criança, a morte foi provocada por laceração hepática. O caso foi investigado pela 16ª DP, que concluiu, em maio do mesmo ano, que Jairinho agredia a criança. O inquérito também revelou que Monique sabia que o filho vinha sendo vítima do padrasto, mas se omitia.

O ex-vereador e a professora foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. Ela e ex-namorado são réus no processo que julga a morte. No último dia 27, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) manteve o júri popular e incluiu mais crimes na lista dos acusados. Os desembargadores da 7ª Câmara Criminal ainda negaram, por unanimidade, o pedido de liberdade feito pela defesa do ex-vereador.