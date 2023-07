Milicianos da quadrilha de Zinho são presos na comunidade da Carobinha

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesta quarta-feira, dois milicianos apontados como seguranças do chefe da milícia da comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Eles foram localizados na mesma comunidade que atuavam.



Segundo as investigações da especializada, os presos Arthur Rigo Lima, vulgo Arthurzinho, e Raphael Pereira da Silva, vulgo Fael, integram a quadrilha liderada por Luiz Antonio da Silva Braga, o Zinho, e, a mando do criminoso, faziam a segurança do miliciano Bruno César Santana, conhecido como "Cara de Égua".



Arthur e Raphael estavam foragidos da Justiça do Rio. Contra Arthur havia um mandado de prisão em aberto por extorsão. Ele também é suspeito de envolvimento no sequestro de um empresário. Raphael constava no sistema prisional como foragido após nao retornar para a cadeia após receber benefício de visita periódica familiar. Ele foi condenado por tráfico de drogas.



Com eles, os agentes apreenderam um fuzil .556, pistolas, munições, e fardas da polícia.