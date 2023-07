Jovem trans negro é encontrado morto em Teresópolis

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte de um jovem trans negro ocorrida no último domingo (16) em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Lucas Peres, de 19 anos, foi encontrado morto com ferimentos na cabeça.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 30º BPM (Teresópolis) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver na região da Fazenda Ermitage. De acordo com o comando da unidade, os policiais encontraram o corpo de Lucas em uma área de mata do local.

A área foi isolada e o local preservado para o trabalho da perícia da 110ª DP (Teresópolis). O caso está sendo investigado como homicídio.



O corpo de Lucas foi sepultado nesta segunda-feira (17) no Cemitério de Teresópolis.

Coletivo pede Justiça

O Coletivo LGBTere, grupo que luta pelos direitos da população LGBTQIA+ no município, emitiu uma nota nas redes sociais nesta terça-feira (18) pedindo Justiça pela morte de Lucas e dizendo que irá acompanhar as investigações sobre o caso.

Segundo o grupo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) apresentados pelo coletivo, mostram que 79,8% das vítimas dos assassinatos são pessoas trans negras.

"Não podemos permitir que o crime de ódio seja considerado apenas como homicídio, pois LGBTfobia é crime no pais, desde 2019. Da mesma maneira, que não vamos permitir que a mídia não respeite o nome social da vítima e cometa mais transfobia. As instituições sociais como a polícia, a justiça e a mídia tem um papel fundamental no combate à violência contra a comunidade LGBTI+ e não podem reproduzir mais violência, preconceito e apagamento contra os nossos corpos e vidas", diz a postagem.