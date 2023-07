Ação conjunta entre polícias termina com prisão de 'Kelly Key', chefe do tráfico de drogas de Itaperuna

Rio - O criminoso Phelipe Messias de Nantes, vulgo Kelly Key, apontado como chefe do tráfico de drogas em Itaperuna, no Norte Fluminense, foi preso nesta quarta-feira (19), no município. Kelly Key foi localizado dentro de uma casa na região onde atua após uma ação conjunta entre policiais do 29º BPM (Itaperuna) e da 143ª DP (Itaperuna).



O traficante responde por homicídios e estava foragido da Justiça do Rio há um ano. Phelipe foi levado para a distrital da cidade e encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.

Na ocorrência foram apreendidos uma pistola de fabricação argentina, calibre 9mm; 84 munições intactas; uma munição deflagrada; seis carregadores; um cinto com porta carregadores; um celular e um caderno de anotações do tráfico.