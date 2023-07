Polícia prende na Pavuna foragidos da Justiça por homicídio cometido em Minas Gerais

Rio - Dois homens, suspeitos foragidos da Justiça por um homicídio cometido no mês de maio em Minas Gerais, foram presos, na manhã desta sexta-feira (21), na comunidade da Pedreira, na Pavuna, Zona Norte do Rio.

As prisões foram realizadas por agentes da 39ª DP (Pavuna) com apoio de policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Muriaé, em Minas Gerais, cidade onde o crime aconteceu.

Segundo a Polícia Civil, Ronaldo Patrick de Oliveira Azevedo, de 24 anos, conhecido como Patricão, é o mandante do assassinato de Wilson Silva Souza, o Biguzitos, no bairro Santa Terezinha. Antony Guilherme Pereira Coelho, de 22 anos, conhecido como GL, suspeito de participar do crime, também foi preso nesta sexta-feira (21).

Após um trabalho de monitoramento, os policiais identificaram que a dupla estava escondida em uma casa na comunidade da Pedreira, na Pavuna. Durante a ação para prendê-los, ambos fugiram dos policiais pulando sobre lajes e invadindo outras residências. Eles foram capturados após um cerco tático no local.

De acordo com a investigação, Ronaldo ordenou a morte de Wilson devido a uma briga interna entre os membros do Terceiro Comando Puro (TCP) na cidade de Muriaé. A motivação seria o envolvimento de ambos no tráfico de drogas local.

Antony estaria envolvido no homicídio. A vítima foi morta por dois tiros disparos por um jovem, de 20 anos, que foi preso pela DHPP/Muriaé em junho.

A Polícia Civil ainda informou que Ronaldo já tinha dois mandados de prisão em aberto.