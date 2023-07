Caso Jeff Machado: Polícia Civil conclui inquérito e indicia três pessoas

Apontado como mentor do crime, Bruno foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver; estelionato e tentativa de estelionato; furto; invasão de dispositivo informático; maus-tratos a animais e falsa identidade. Já Jeander Vinicius vai responder por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, asfixia e por impossibilidade de defesa da vítima; ocultação de cadáver e maus-tratos a animais; enquanto o terceiro homem, pelo crime de maus-tratos a animais.





Segundo as investigações da DDPA, Jeff Machado foi morto no dia 23 de janeiro e, no dia 27 seguinte, seu desaparecimento foi registrado, depois que familiares e amigos estranharam a falta de informações e contatos feitos pelo ator. Após um trabalho de inteligência, coleta de depoimentos e análise de câmeras de monitoramento, os agentes da especializada conseguiram identificar a participação do produtor e do garoto de programa no crime. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ) representaram pelas prisões , que foram decretadas pela Justiça do Rio e cumpridas em junho.



O inquérito apontou que o acusado dizia ser produtor de uma emissora de televisão e prometeu um papel em uma novela para Jeff, que pagou R$ 25 mil para conseguir a vaga. O ator não percebeu que estava sendo enganado e, por não conseguir mais manter a farsa, ele decidiu matá-lo. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta por motivo fútil, estrangulada com um fio de telefone, após ser dopada e asfiaxiada. O corpo foi transportado por Jeander para uma casa em Campo Grande, alugada por Bruno em dezembro de 2022, exclusivamente para ocultar o cadáver da vítima.