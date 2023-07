Élcio de Queiroz afirma que Ronnie Lessa tentou matar Marielle Franco no final de 2017

Rio - O ex-policial militar Élcio de Queiroz, preso por envolvimento na morte de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, contou à Polícia Federal e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em delação premiada , que a vereadora sofreu uma tentativa frustrada de assassinato no final de 2017. Marielle e Anderson foram mortos a tiros em 14 de março de 2018.

Segundo o documento a qual o DIA teve acesso, Queiroz afirmou que Ronnie Lessa, responsável pelos disparos, estava planejando o crime desde o segundo semestre de 2017. Durante a virada para o ano de 2018, a qual passaram juntos, Lessa teria falado para o amigo que tentou matar Marielle semanas antes, mas o plano foi frustrado.

Na ocasião, a ex-vereadora estava em um táxi no Estácio, região central do Rio, quando Lessa e o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, que dirigia o veículo, se aproximaram, mas não conseguiram realizar o assassinato. Suel, que foi preso nesta segunda-feira (24) durante a Operação Élpis , teria alegado problemas mecânicos no carro em que estavam no momento da aproximação.

Élcio ainda esclareceu que, além de Maxwell e Ronnie, também estava no veículo nesse dia o policial militar Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, que foi assassinado em uma emboscada no mês de novembro de 2021 , em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

A delação ainda apontou as funções do trio no dia dessa tentativa frustrada. Suel dirigia o veículo enquanto Lessa estava armado com uma submetralhadora MP5 no banco do carona. Edmilson estava no banco de trás portando um fuzil modelo AK47.

Segundo Élcio, Ronnie o contou que o homicídio não aconteceu neste dia planejado porque Maxwell, na sua percepção, teria hesitado. Ambos estão presos desde março de 2019.

Prisão de ex-bombeiro

Maxwell Corrêa foi preso na manhã desta segunda-feira (24), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. A delação de Élcio de Queiroz deu origem à Operação Élpis, que investiga a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes e a tentativa de homicídio da assessora da ex-parlamentar, Fernanda Chaves. Além da prisão de Suel, os agentes também cumpriram sete mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro e na Região Metropolitana.

Em 2021, Suel foi condenado por obstruir as investigações das mortes da vereadora e do motorista. No entanto, na sentença proferida pela 19ª Vara Criminal, ele foi autorizado a cumprir a pena em regime aberto, com prestação de serviços à comunidade. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), o ex-bombeiro foi alvo de mandado de prisão "por atrapalhar de maneira deliberada" as investigações.



O ex-sargento já foi alvo de pelo menos três operações do MPRJ. Em março de 2019, durante a Operação Lume, agentes da Polícia Civil e do MPRJ foram até a casa do bombeiro, em um condomínio de luxo, no Recreio dos Bandeirantes, e apreenderam documentos que pudessem ter ligação com a morte de Marielle Franco. Suel foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), mas não chegou a ser preso.