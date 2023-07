Comerciante da 'Rua da Morte', no Anil, é sequestrado

Rio - Um comerciante foi sequestrado, nesta terça-feira (25), na Rua Araticum, no bairro do Anil, na Zona Oeste do Rio. A região ficou conhecida como 'Rua da Morte' e tem sofrido com uma rotina de violência, por conta da guerra pelo controle do território, que já provocou 15 mortes, somente este ano. Segundo relatos, a vítima teria sido levada por milicianos, após se recusar a pagar uma taxa ilegal cobrada dos lojistas do local.

De acordo com a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá) foi acionado para uma ocorrência de sequestro e informado que a vítima havia sido levada pelos criminosos para a Cidade de Deus, na Zona Oeste. As equipes realizaram buscas e encontraram o comerciante na comunidade da Covanca, em Jacarepaguá, na mesma região. No local, o veículo utilizado no crime foi apreendido. A ocorrência foi apresentada na 32ª DP (Taquara) e encaminhada para a Delegacia Antissequestro (DAS), que investiga o caso.

A Polícia Militar ressaltou, em nota, que "vem empreendendo uma série de ações para neutralizar os efeitos da disputa territorial entre facções rivais e garantir a segurança dos cidadãos" e que "são desencadeadas ações planejadas diariamente para varredura e checagem de denúncias, principalmente na região de mata", que contam com veículos blindados e agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A PM disse ainda que, de janeiro a maio de 2023, ocorreram mais de 500 prisões na área de policiamento do 18ºBPM, região onde no primeiro trimestre foram inaugurados dois módulos do programa Bairro Presente, em Vila Valqueire e na Freguesia, além das instalações de uma Companhia Destacada do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), na Gardênia Azul, e uma cabine blindada, na comunidade do Tirol. A base de Rio das Pedras também funciona desde 24 de março, com equipes atuando diuturnamente no patrulhamento, segundo a corporação.

Rua da Morte

A Rua Araticum ficou conhecida como 'Rua da Morte', por conta dos homicídios que têm ocorrido com frequência na via. Entre fevereiro e julho deste ano, foram registrados 15. A área foi conflagrada pela guerra entre traficantes do Comando Vermelho e milicianos, que querem controlar comunidades do Rio de Janeiro e expandir suas atividades ilegais. Em algumas áreas, os paramilitares atuam aliados à criminosos do Terceiro Comando Puro.

A Zona Oeste viveu sob forte influência de milicianos durante anos, mas, recentemente, traficantes têm tentado invadir as comunidades da região. Além de no Anil, a disputa entre os criminosos rivais também acontece na Cidade de Deus, Gardênia Azul, Muzema, Itanhangá, Tirol, Rio das Pedras, Complexo da Covanca e Praça Seca. Na Zona Norte, o conflito ainda ocorre nos Morros do Fubá e Campinho.