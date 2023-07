Confronto deixa dois homens mortos em Ilha de Guaratiba

Rio - Dois homens morreram após serem baleados, na tarde desta quarta-feira (26), durante um confronto com um grupo rival no bairro Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Informações preliminares apontam que as vítimas seriam traficantes da região.

Os corpos foram encontrados na Estrada Estrela da Tarde. Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) realizavam patrulhamento pelo bairro quando foram avisados sobre disparos de arma de fogo entre grupos criminosos rivais.

Depois de buscas na região, os policiais encontraram dois homens mortos próximo a um carro branco. Com eles, um fuzil, 11 carregadores, uma pistola, um carregador para a arma e um rádio comunicador foram apreendidos.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.