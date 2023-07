Disque Denúncia divulga cartaz para identificar suspeitos de sequestrarem e matarem jovem em Caxias

A vítima foi encontrada morta, na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Pilar, em Duque de Caxias, depois de sofrer um sequestro, na noite do dia anterior, quando saiu com amigos. De acordo com o pai, o advogado Marcelo Silveira, eles conversaram por telefone pouco antes do crime, quando ele pediu ao filho que voltasse para casa, por conta do trabalho na manhã seguinte, mas o jovem pediu para que não se preocupasse.

Cerca de uma hora depois, a mãe do menino ligou para o pai para informá-lo de que o jovem havia sido sequestrado e que os criminosos o obrigaram a pedir R$ 30 mil de resgate, que deveriam ser entregues em um ponto da Rodovia Washington Luiz (BR-040), ainda em Duque de Caxias, mas ninguém apareceu.



Os familiares conseguiram rastrear o celular de Marcelo, que passou pelos bairros de Pilar, em Caxias, e Lote XV, em Belford Roxo, também na Baixada Fluminense. O última contato do jovem aconteceu por volta de 0h, com um amigo que o chamou para dormir em sua casa, mas ele não chegou ao local. Aos parentes, que disseram não conhecer o rapaz, ele disse que tinha sido informado por outra amiga que "o pior" havia acontecido com a vítima.

O corpo de Marcelo foi encontrado em uma mata, próximo ao Monte Cidade dos Meninos, nesta quarta-feira (26), e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências para esclarecer os fatos e identificar os criminosos envolvidos. Recém-formado em Direito, o jovem fez a última prova da OAB, tinha começado a trabalhar com o pai há duas semanas e se mostrava empolgado, segundo o advogado.



"Ele era uma pessoa excelente, prestativa, tinha acabado de se formar. Uma das últimas mensagens foi nesse sentido: 'pai, estou empolgadão que estou trabalhando contigo'. Fez a prova da OAB mas, infelizmente, não vai pegar nem o resultado. O presidente da OAB estava aqui comigo e falou: 'era eu que, de repente, ia entregar a carteira dele', mas infelizmente (não vai). Está tudo muito perigoso a nível de Baixada Fluminense, mas sabe como é um jovem de 24 anos, com os amigos, vão beber, tomar uma cerveja, não tem como a gente controlar isso, por mais que a gente fale", lamentou Marcelo.

Quem tiver informações sobre os assassinos de Marcelo podem denunciar, de forma anônima, ao Disque Denúncia através da Central de atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp Anonimizado (021) – 2253-1177 e do Aplicativo Disque Denúncia RJ.