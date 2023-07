Policiais são presos após agente ser flagrado nu com mulher em UPP na Zona Norte

Rio - Dois policiais militares foram presos, na última sexta-feira (28), após serem flagrados com uma mulher na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. O caso foi denunciado por um colega, depois que ele viu a dupla chegando à base acompanhada. Segundo a Polícia Militar, os dois foram detidos pela 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).

Após a denúncia, os superiores estiveram no local e encontraram um dos PMs e a mulher nus, dentro do alojamento da base da UPP, enquanto o outro estava na viatura. Ainda de acordo com a corporação, os dois agentes foram ouvidos e encaminhados para a Unidade Prisional da Polícia Militar, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana, onde permaneceram detidos. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e a Corregedoria Geral instauraram procedimentos apuratórios sobre o caso.