Filho presenciou pai matar a mãe a tiros dentro de casa em Maricá

Rio - O policial penal aposentado,, 73, matou a companheira Edna Aparecida da Silva, 41 , na frente do filho de 13 anos do casal, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (31), após uma discussão dentro da casa deles. À Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG), Roberto disse que havia ingerido bebida alcoólica e atirou em Edna de forma consciente.

Abalada com o crime brutal, uma amiga da vítima contou ao DIA que o policial tinha um perfil dissimulado na frente dos amigos de Edna. A mulher, que pediu para não ser identificada, disse que na noite do crime fez contato pela última vez com a amiga e percebeu que ela estava chorando.



"Ontem falei com ela, nos falávamos todos os dias, mas estranhei que ela não estava me respondendo depois de um certo horário. Quando consegui contato, percebi que ela estava chorando", disse.



A amiga disse que está sofrendo bastante com a perda e descreveu a vítima como uma pessoa maravilhosa. "Era uma pessoa iluminada por Deus. Era amiga, companheira, uma mulher maravilhosa em todos os sentidos. Ela não merecia isso que esse covarde fez", lamentou.



Nas redes sociais, familiares e vizinhos de Edna também se mostraram assustados com o crime brutal. "Prima, como assim nos deixou? Uma pessoa tão especial, sentirei saudades"; "Não consigo acreditar que uma tragédia dessa aconteceu com você"; "Que tristeza", escreveram alguns conhecidos.



O corpo de Edna foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, e aguarda liberação para o sepultamento. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro da vítima.



O policial penal aposentado foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e ingressou no sistema prisional. O criminoso aguarda a audiência de custódia.