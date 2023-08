Adolescente está entre os mortos durante operação no Complexo da Penha

Carlos Alberto Marques Toledo, o Fiel, de 29 anos, e Cláudio Henrique da Silva Brandão, o Do Leme, já haviam sido identificados. Ambos acumulavam mandados de prisão em aberto e eram réus por organização criminosa e extorsão. Eles eram apontados como lideranças do Comando Vermelho nas comunidades do Juramento e da Chatuba, respectivamente, e estavam foragidos.

fotogaleria

Ainda na ação, outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo dois policiais militares. Ambos os agentes já tiveram alta . Os outros três feridos continuam internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, com quadro de saúde estável. Além dos mortos e feridos, sete fuzis, munições e granadas foram apreendidas. Barricadas, que bloqueavam diversas vias do complexo, também foram removidas.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as circunstâncias das mortes.

Veja a lista completa dos mortos:

. João Vitor dos Santos Fernandes - 13 anotações criminais pelos crimes de associação para o tráfico, organização criminosa, extorsão, desobediência, resistência, lesão corporal, tentativa de homicídio e tráfico de drogas.

. Felipe da Silva Guimarães Junior (vulgo ‘Zangado’) - 1 anotação criminal pelo crime de tráfico de drogas.

. Luciano Santos Monteiro da Costa - Sem anotação criminal.

. A.L.V.M - Sem anotação criminal.

. Renato Soares da Rocha - 2 anotações criminais pelos crimes de porte de drogas e tráfico de drogas.

. Carlos Alberto Marques Toledo (vulgo ‘Fiel da Chatuba’) - 75 anotações criminais pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, resistência, porte ilegal de arma de fogo, homicídio, tortura, disparo de arma de fogo, quadrilha ou bando, desacato, tentativa de homicídio, roubo de veículo, corrupção de menores, coação no curso do processo, roubo de carga e extorsão.

. Claudio Henrique da Silva (vulgo ‘Du Leme’) - 41 anotações criminais pelos crimes de associação para o tráfico, tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, resistência, organização criminosa, tentativa de homicídio, artefato explosivo ou incendiário, roubo, coação no curso do processo, roubo de carga e extorsão.

. Yuri Ramon Souza da Silva (vulgo ‘Pará’) - 1 anotação criminal por associação para o tráfico.

. Cristiano Ferreira dos Santos - 2 anotações criminais pelos crimes de dano ao patrimônio público e associação para o tráfico.

. Thalles Alexander Coelho de Souza - Sem anotação criminal.