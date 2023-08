Ex-vereador Zico Bacana morre em ataque a tiros em Guadalupe

Rio - O ex-vereador Jair Barbosa Tavares, de 53 anos, conhecido como Zico Bacana, o irmão Jorge Barbosa Tavares e seu segurança, Marlon Correia dos Santos, morreram em um ataque a tiros, na tarde desta segunda-feira (7), na Rua Eneas Martins esquina com Francisco Portela, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Foram pelo menos 30 tiros disparados contra o trio.

O ex-vereador foi baleado na cabeça e socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu e morreu. Jorge e Marlon também foram socorridos, mas morreram a caminho do hospital. O segurança foi atingido com um tiro nas costas e no pé.



O crime aconteceu a poucos metros da casa do ex-vereador. Zico era ex-policial militar e foi citado na CPI das Milícias, em 2008, por uma possível ligação com milicianos que atuavam em Guadalupe. A vítima já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em novembro de 2020. Na ocasião, ele foi baleado de raspão na cabeça em um bar em Ricardo de Albuquerque, também na Zona Norte.



Horas antes do ataque, o ex-vereador gravou vídeos mostrando a realização de uma obra da prefeitura do Rio na Rua Manuel Barata. Ele era bastante engajado na política e usava suas redes sociais para falar sobre assuntos relacionados à política.



Zico deixa mulher e três filhos. Ainda não há informações sobre o sepultamento dos irmãos.