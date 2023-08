'Vai deixar muita saudade', diz amigo sobre garçom morto durante atentado à Zico Bacana

Rio - "É muito triste o que aconteceu. Estava no lugar errado e na hora errada". Essas são frases de lamentação de um amigo do garçom Marlon Correia dos Santos, de 35 anos, que morreu enquanto passava na esquina entre as Ruas Eneas Martins e Francisco Portela, em Guadalupe, Zona Norte do Rio, no momento do atentado contra o ex-vereador Jair Barbosa Tavares, o Zico Bacana, nesta segunda-feira (7).

Ao DIA, o amigo de Marlon, que preferiu não ser identificado, contou que o garçom passava pela padaria onde o ataque aconteceu, tentou correr, mas foi baleado no pé e nas costas. Para o amigo, qualquer pessoa que estivesse no local teria morrido devido a intensidade do atentado.

"É algo muito triste o que aconteceu. Um trabalhador que parou ali. Estava no lugar errado e na hora errada. Infelizmente, foi a óbito. Ele foi assassinado. Tentou correr ainda, tomou dois tiros, sendo um pé e outro nas costas. Eu só sei que saiu um monte de gente com fuzil em dois carros e encheram de tiros. A realidade é que quem estivesse ali no local teria morrido. Ele tentou se salvar, mas infelizmente foi a óbito. Aquele bairro de Guadalupe está abandonado. Infelizmente, o tráfico dominou tudo. A gente fica com as mãos atadas", disse.

Segundo o amigo, Marlon não tinha envolvimento com Zico Bacana e nem com nada ilícito. Ele seria apenas uma vítima da "guerra" que acontece no bairro onde mora. A região sofre com constantes confrontos entre facções rivais pelo controle territorial.

"Uma pessoa que era maravilhosa. Estão querendo falar que ele era envolvido, mas ele não era com nada. Sempre trabalhou direitinho. É muito triste isso. A mãe dele é falecida, o pai trabalhador e ele tem um irmão especial. Um cara que vai deixar muita saudade. Um irmão para todo mundo. Onde chegava trazia alegria. Infelizmente, essa guerra quem perde sempre somos nós trabalhadores e pessoas do bem", completou.



Regina Sélia, tia de Marlon, usou as suas redes sociais para se despedir do sobrinho. A mulher destacou que o garçom era o amor da vida dela.

"Como dói saber que você se foi meu sobrinho querido. Sua partida vai deixar muitas saudades. Te amarei eternamente meu sobrinho Marlon! Como é triste saber que nunca mais vamos estar juntos dando risadas e ouvindo você me dizer 'tia, hoje vamos beber, encher a cara e nos divertir muito'. Você foi e sempre será o amor da vida da tia. Descanse em paz meu sobrinho!", publicou.

Marlon chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, mas veio a óbito antes de dar entrada na unidade. O sepultamento do garçom irá acontecer às 15h desta quarta-feira (9) no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. O velório começa às 12h.