Polícia prende homem apontado como gerente do tráfico na comunidade Kelson's

Rio - Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam, nesta quinta-feira (10), um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade Kelson's, na Penha, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Civil, Ronny Ricardo da Silva, o Faraó, é o responsável pela contabilidade dos pontos de venda de drogas, além de realizar o fechamento diário desses locais.

A investigação apontou que Ronny prestava conta sobre o que foi vendido e arrecadado aos seus superiores, que estão escondidos no Complexo da Penha. Faraó foi preso durante uma ação que localizou e interditou, no interior da comunidade, uma central clandestina de serviços de internet e sinais de televisão por assinatura, crime conhecido como "gatonet".



Em uma investigação conjunta entre as especializadas, os policiais identificaram o endereço onde funcionava a central clandestina de internet, que pertenceria ao tráfico de drogas. A investigação conseguiu identificar que os criminosos obrigavam os moradores da comunidade a pagarem ao tráfico se quisessem ter acesso a internet e televisão por assinatura. Próximo do imóvel, os agentes arrecadaram ainda 14 botijões de gás, sendo 10 vazios e quatro cheios.

Ainda na ação, os agentes encontraram uma banca de venda de drogas montada em uma esquina, mas os traficantes que estavam no local fugiram ao perceberem a aproximação dos policiais. A fuga gerou uma perseguição e dois suspeitos de envolvimento foram detidos, sendo um homem, identificado como Rodrigo Catarino dos Santos, o RD, e uma adolescente conhecida como Pivete.

A menina portava uma pistola, de acordo com a Civil. A arma, assim como um grande quantidade de drogas pronta para comércio, foi apreendida.

Os presos e a adolescente apreendida são subordinados do traficante Dalton Luiz Vieira Santana, o DT. O homem é considerado foragido da justiça pelo crime de feminicídio contra a sua ex-namorada, além do homicídio do então namorado da mulher. O crime teria acontecido porque Dalton não aceitou o fim do relacionamento com a vítima. Ele teria matado o casal e esquartejado o corpo de ambos, os jogando na Baía de Guanabara.

As investigações continuam na DDSD para identificar os responsáveis pela exploração de internet ilegal e de venda de gás.