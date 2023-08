Mulher baleada pelo marido é transferida para o Hospital Souza Aguiar e tem quadro grave

Rio - A mulher baleada pelo companheiro, nesta segunda-feira (14), no Morro do São João, no Engenho Novo, Zona Norte do Rio, foi transferida do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, para o Hospital Municipal Souzar Aguiar, no Centro. Além de Roselene Gimenes Nunes, de 32 anos, Anderson Miguel Soares da Conceição, 31, atirou contra a filha dela, K.G.S, de 14 anos, e seu namorado, que não resistiram aos ferimentos e morreram. O homem se entregou à Polícia Militar e confessou o crime.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), o quadro de saúde de Roselene é considerado grave. Segundo a PM, o 6º BPM (Tijuca) foi acionado para uma ocorrência de homicídio na Rua Assaré e, simultaneamente, outra equipe foi abordada na Boulevard 28 de Setembro, por um homem que se apresentou com as mãos para o alto. Aos agentes, Anderson Miguel disse ter roubado uma arma e atirado contra uma mulher, dentro de uma casa na comunidade.

Os PMs fizeram contato com a equipe que fica no Hospital Municipal Salgado Filho, que confirmou entrada de Roselene na unidade. O suspeito foi levado para a 20ª DP (Vila Isabel) e o caso encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a morte de K.G.S e do outro homem. Anderson foi autuado em flagrante por dois homicídios e uma tentativa de feminicídio. "Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos".