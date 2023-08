Policiais da Lapa Presente localizam homem conhecido como 'mendigato'

Rafael Nunes da Silva, de 41 anos, conhecido como 'mendigato' de Curitiba. Um

Rio - Policiais do Segurança Presente da Lapa localizaram, na madrugada deste sábado (19),, de 41 anos, conhecido como '' de Curitiba. Um cartaz do Disque Denúncia havia sido publicado pedindo informações sobre o desaparecimento dele . O paradeiro também era investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Rafael Nunes, de 41 anos, estava desaparecido desde o início deste ano Arquivo pessoal

Segundo os agentes, Rafael foi localizado na esquina das ruas Joaquim Silva e Moraes e Vale, na Lapa. 'Mendigato' estava em situação de vulnerabilidade social e foi levado à 5ª DP (Mem de Sá) para a comunicação da localização do desaparecido. Rafael alegou que saiu de casa e manifestou o desejo de permanecer na rua.

Os policiais atenderam o pedido do homem e ele foi liberado. Rafael é dependente químico e sofre de esquizofrenia.

Prefeitura ofereceu acolhimento

Rafael foi abordado três vezes pela Secretaria municipal de Assistência Social do Rio (SMAS), sendo a última no início do mês de agosto. De acordo com a prefeitura do Rio, equipes da SMAS atenderam o 'mendigato' duas vezes em abril, nos dias 14 e 26, na Rua Voluntários da Pátria e no Largo da Carioca, respectivamente. Na abordagem do dia 14 de abril ele aceitou acolhimento e foi para a Central de Recepção, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. No entanto, optou por não ficar mais no local e retornou para as ruas.

No dia 2 de agosto ele foi novamente abordado pelas equipes, à noite, no Pier Mauá, próximo ao VLT, e também não aceitou acolhimento. A pasta informou que neste dia ele foi encaminhado ao Detran, para segunda via da carteira de identidade.

Quem é 'mendigato' de Curitiba

Rafael nasceu no Paraná, onde ganhou fama após uma foto dele, feita por uma fotógrafa profissional, viralizar nas redes. Na época, ele vivia nas ruas devido à dependência química. Após o reconhecimento, ele se mudou para o Rio de Janeiro e se casou com Clarissa. O casal teve dois filhos e passou a morar em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, desde 2021, quando se separaram. Mesmo após a separação, Rafael continuou morando e trabalhando no Rio de Janeiro.



Ao lado de sua mulher, o desaparecido passou por diversas recaídas e tentativas de o fazer abandonar a droga. Em 2019, Clarissa o mandou de volta para o Sul para ser internado e viver perto da família, porém, ele continuava a utilizar drogas.