Jovem conta sobre agressões e cárcere privado em Copacabana: 'Nunca deixem o medo calar vocês'

Rio - "Eu não podia ter acesso a casa. Era obrigada a ficar trancada dentro do meu quarto com meus pets. No momento, estou realizando tratamento psicológico e medicações. Nunca deixem o medo calar vocês". Esse é parte de um relato da designer Andressa Maria de Melo Campista, de 24 anos, que acusa o ex-namorado, a tia e a mãe do homem, de agredi-la e mantê-la em cárcere privado dentro de um apartamento em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A Polícia Civil investiga o caso.

Andressa usou os stories do Instagram, nesta quarta-feira (23), para dar detalhes sobre o caso. Ela contou que morou junto com o companheiro, a mãe e a tia do homem por um período de sete dias. Neste tempo, a jovem relatou que ficava presa no quarto da residência e só podia sair por 30 minutos.

"Eu não podia ter acesso a casa. Era obrigada a ficar trancada dentro do meu quarto com meus pets. Tinha direito apenas a duas saídas de, no máximo, 30 minutos. Se eu excedesse, eu tinha problemas. Elas regravam minha quantidade de comida, não deixava que eu tomasse banho todos os dias e 'trabalhava' de graça como designer para e empresa da mãe", contou.

Durante esses dias, Andressa disse que quis ir embora, mas foi impedida pelo companheiro, gerando uma discussão. Por isso, a tia do homem teria mandado que ele a prendesse e começado a cortar o corpo dela com um prestobarba, enquanto ela a humilhava. A vítima chegou a ser levada a um hospital, mas negou as agressões por medo e ameaças que sofria.

"Ela dizia: 'Se gritar, seu cachorro morre.' Sangrou muito e pedi para que me levassem no médico, mas ela impôs uma condição: tomar 20mg de Zolpidem para simular loucura de suicídio. Chegando no hospital, o médico desconfiou porque pessoas que querem se suicidar fazem com gillete e não com prestobarba (que é algo seguro). Estava claramente configurado como tortura. Eu neguei toda a suspeita do médico por medo. Se eu denunciasse meu cachorro morreria. 'Ah, mas fez isso só por causa de um cachorro?' Dorothy é minha filha. Jamais fugiria e a deixaria morrer. 'Ah, mas porque não fugiu nos tempos de passeio de 30 minutos?' Simples, ameaças de matar meus familiares", escreveu.

Andressa explicou que voltou para a casa e começou a gritar com a tia do homem por causa do fato, o que teria gerado outro episódio de agressão. A mulher teria obrigado o sobrinho a segurar a jovem à força, colocado remédio em sua boca e a agredido com socos e tapas na cara. A mãe do companheiro teria falado pra chamar uma ambulância e demonstrar preocupação afirmando que era suicídio.

"Neste momento de distração dos três sobre o que fazer eu consegui pegar o meu cachorro e gritar por socorro. Desci as escadas do condomínio gritando por socorro. Um casal vizinho me socorreu me colocando no carro. Nesse momento que o remédio fez seu efeito total e eu não lembro de mais nada. Lembro de estar descalça, sangrando e vagando na rua procurando o meu cachorro. Minha mãe foi me buscar em Copacabana", disse.

A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio, de onde recebeu alta na segunda-feira (21). Andressa completou que o suspeito entregou o seu gato e o seu cachorro, mas o cão estava ferido com uma pata enfiada em um ferro. A cadela foi para uma veterinária e já se recuperou.

"No entanto, está traumatizada. Ninguém pode se aproximar de mim que ela avança. No momento, estou realizando tratamento psicológico e medicamentos. Nunca deixem o medo calar vocês. Eles alegam que eu que queria me matar. Quem quer se matar não grita por socorro. Se fosse o caso, eu não pediria socorro. Se fosse o caso, eu não estaria cheia de hematomas pelo corpo", finalizou.

O caso primeiramente foi registrado na 22ª DP (Penha), mas foi encaminhado para a 13ª DP (Ipanema). Segundo a Polícia Civil, os envolvidos serão chamados para prestar depoimento e outras diligências seguem para esclarecer os fatos.