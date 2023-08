Maquiador atropelado foi visto em um bar antes de desaparecer; veja vídeo

Rio - Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, de 46 anos, conhecido como Rico Tavares, dentro de um estabelecimento horas antes de ser atropelado. Ele ficou dois dias desaparecido e foi encontrado na noite de quinta-feira (24) no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio . Segundo o Heat, ele foi atropelado e levado pelo Corpo de Bombeiros à unidade de saúde na última terça-feira (22).

Popular por trabalhar com famosos como Maitê Proença, Dani Suzuki e João Vicente, Rico tinha um trabalho de maquiagem marcado com a atriz Letícia Spiller quando desapareceu. Segundo informações compartilhadas por amigos, antes de ir para o local do ensaio em Itaboraí, o maquiador parou em Itaipuaçu, distrito de Maricá.



Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) localizaram imagens de câmeras de segurança que mostram o maquiador dentro de um bar na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura de Itaipuaçu, horas antes de ser atropelado. A DDPA segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias que levaram ao acidente que vitimou o maquiador. Confira:



Maquiador de famosos, que foi encontrado em hospital, foi visto em um bar antes de desaparecer.



Crédito: Reprodução#ODia https://t.co/s1lLBimN6c pic.twitter.com/JrggGLziim — Jornal O Dia (@jornalodia) August 25, 2023

Em nota, a direção do Hospital Alberto Torres informou que o atropelamento aconteceu no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, e, após a realização de exames e avaliação da neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia e bucomaxilo, a vítima foi encaminhada ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Ricardo teve uma fratura na cervical e está com uma hemorragia no sistema nervoso central. Ele está entubado e segue em estado grave.

Famosos torcem pela recuperação de Rico

Nos comentários, vários famosos estimaram melhoras a Rico. "Estamos nessa corrente para o nosso querido Ricardinho se recuperar logo muita fé e esperança", disse Mariana Ximenes. "Juntos sempre seremos mais fortes… muita oração , fé, amor e mais um beijo de força aí", afirmou Carolina Dieckmann. "Já tá na cura. Tenho fé! Acredito. Ricardo é forte e tem o amor de todos nós", disse Fabiula Nascimento. "Vai dar certo, amor! Ele ficará bem", comentou Emanuelle Araújo.