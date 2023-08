Polícia confirma que maquiador de famosos foi atropelado em São Gonçalo

Rio - A Polícia Civil confirmou, na tarde desta sexta-feira (25), que o maquiador Ricardo Luiz Milane Tavares, de 46 anos, conhecido como Rico Tavares, foi realmente atropelado. Os agentes ainda apuravam se algum crime tinha acontecido com a vítima, que foi considerada desaparecida por dois dias até ser encontrada internada em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) , em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), análises de imagens de câmeras de segurança comprovaram que Rico foi vítima de um atropelamento. O acidente já havia sido registrado na 74ª DP (Alcântara) e o condutor do outro veículo prestou socorro.

O carro do maquiador foi encontrado na tarde desta sexta-feira (25) próximo à RJ-104, altura do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. O veículo foi levado para a Cidade da Polícia e passará por uma perícia. O carro estava no mesmo local onde o homem foi encontrado ferido.

Ao DIA, o delegado Luis Maurício Armond, titular da 74ª DP, destacou que, a princípio, o homem que atropelou o maquiador não responde por nenhum crime. "A priori, ele não responde por isso porque as informações indicam que o maquiador veio correndo e caiu na frente do veículo. Então, inicialmente, ele não tem culpa nenhuma sobre isso", explicou.

Rico foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Heat na terça-feira (22). Em nota, a direção do hospital informou que, após a realização de exames e avaliação da neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia e bucomaxilo, a vítima foi encaminhada ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Ricardo teve uma fratura na cervical e está com uma hemorragia no sistema nervoso central. Ele está entubado e segue em estado grave.

Popular por trabalhar com famosos como Maitê Proença, Dani Suzuki e João Vicente, Rico tinha um trabalho de maquiagem marcado com a atriz Letícia Spiller, em Itaboraí, também na Região Metropolitana do Rio, quando foi dado como desaparecido. Segundo informações compartilhadas por amigos, antes de ir para o local do ensaio, o maquiador parou em Itaipuaçu, distrito de Maricá.

Famosos torcem pela recuperação de Rico

Danni Suzuki, de 45 anos, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do amigo e fez uma postagem sobre esse encontro com o amigo no hospital e disse que aguarda um milagre . "A verdade é que tudo está na mão de Deus. O primeiro passo foi dado agora se inicia uma nova jornada. Aguardamos um milagre! Só peço a Deus que traga Ricardinho de volta para mim! Por favor rezem, essa é a hora da oração e luz", escreveu ela em um trecho da publicação.

Nos comentários, vários famosos estimaram melhoras a Rico. "Estamos nessa corrente para o nosso querido Ricardinho se recuperar logo muita fé e esperança", disse Mariana Ximenes. "Juntos sempre seremos mais fortes… muita oração , fé, amor e mais um beijo de força aí", afirmou Carolina Dieckmann. "Já tá na cura. Tenho fé! Acredito. Ricardo é forte e tem o amor de todos nós", disse Fabiula Nascimento. "Vai dar certo, amor! Ele ficará bem", comentou Emanuelle Araújo.