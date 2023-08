Funcionária morre ao cair de empilhadeira em supermercado na Zona Norte

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de uma funcionária no supermercado Assaí Atacadista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Michele Santana da Silva, de 30 anos, morreu ao quebrar o pescoço, após cair de uma empilhadeira, na madrugada de segunda-feira (28). Um outro colaborador, Atanásio Júnior, 23, que estava no equipamento, também despencou e precisou ser socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguir, no Centro.

O acidente teria acontecido quando Michele e Atanásio estariam dentro de uma plataforma da empilhadeira e o equipamento se deslocou, provocando a queda dos funcionários. Ainda não há informações sobre as vítimas estarem ou não usando equipamento de proteção. O jovem foi encaminhado para o hospital e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já recebeu alta. A investigação está em andamento na 17ª DP (São Cristóvão). "A perícia foi feita no local e agentes realizam diligências para esclarecer os fatos".

Em nota, o Assaí Atacadista confirmou o acidente e informou que a mulher era prestadora de serviço da empresa Inventory. O supermercado afirmou que está "priorizando o suporte aos familiares de Michele neste triste momento e acompanhando o estado de saúde de Atanásio" e "contribuindo e à disposição das autoridades para a apuração das causas do acidente". Confira a íntegra ao final. A reportagem do Meia Hora tenta contato com a Inventory. O espaço está aberto para manifestação. O corpo da vítima será sepultado às 15h desta terça-feira, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque.

Nota Assaí Atacadista

"Um acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira em uma unidade de São Cristóvão, levando, lamentavelmente, Michele Silva, prestadora de serviço, da empresa Inventory, a óbito. O outro colaborador envolvido (Atanasio Júnior) foi prontamente encaminhado ao hospital com ferimentos leves e está sob cuidados médicos para observação. Seguimos priorizando o suporte aos familiares de Michele neste triste momento e acompanhando o estado de saúde de Atanásio. Ainda, estamos contribuindo e à disposição das autoridades para a apuração das causas do acidente."