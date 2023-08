PM demole construção de casa que seria usada como barricada na Baixada

Rio - Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) demoliram, na tarde desta quarta-feira (30), a construção de uma casa que estava sendo erguida na Rua Gáspar Ventura, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para servir de barricada. Segundo a corporação, o objetivo dos criminosos era impedir o acesso à passagem e acesso para a Rua Kemal Pachá. Nas imagens é possível ver que o local já estava demarcado com tijolos e tapumes. Vejas as fotos:

fotogaleria

Um homem que estava trabalhando na construção do imóvel foi preso e levado para a 60ªDP (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi registrada.

Clima tenso no Corte 8

Um intenso tiroteio foi registrado na comunidade Corte 8, também em Duque de Caxias, no fim da tarde desta quarta-feira (30). Segundo relatos de moradores, os ônibus da Viação Santo Antônio pararam de circular por conta dos disparos. Trabalhadores reclamam de transtornos na volta para casa.

Veja vídeo:

AGORA: Todos os ônibus da Santo Antônio estão parando de circular em Duque de Caxias por conta do tiroteio entre policiais e traficantes no Corte 8 (CV).



Justamente no horário em que o pessoal está saindo do trabalho. pic.twitter.com/kxWo9g8QPp — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) August 30, 2023

Criminosos do Terceiro Comando Puro (TCP) estão presentes na região. Há um mês, a região sofreu com a guerra do tráfico . Ônibus foram incendiados em represália pela morte de dois suspeitos. Por conta dos ataques, passageiros relataram que encontraram longas filas nos pontos e que alguns coletivos das empresa afetada e da Transporte Flores deixaram de circular ou mudaram o trajeto para evitar a região.