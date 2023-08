Polícia investiga morte de morador durante confronto entre PMs e traficantes do Corte 8

Rio - Um morador de aproximadamente 60 anos, ainda não identificado, morreu durante um intenso tiroteio entre traficantes e policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias), na tarde desta quarta-feira (30), no Corte 8, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. A vítima foi socorrida e levada pelos próprios PMs para o Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, no mesmo município, mas não resistiu e morreu.



A direção do hospital informou que a vítima já chegou em óbito, por volta das 14h55 desta quarta-feira (30), com um tiro no abdômem.

Veja vídeo do tiroteio:



AGORA: Tiroteio entre policiais e traficantes na comunidade do Corte 8 (CV) em Duque de Caxias. Evitem a região. pic.twitter.com/AHp964Yphh — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) August 30, 2023

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM faziam a retirada de barricadas para efetivação da ' Ocupação Mangueirinha ', no bairro Corte 8, quando suspeitos atacaram as agentes a tiros. Houve confronto. Ao fim dos disparos, os PMs foram informados que um morador estava ferido.

Por causa do tiroteio, trabalhadores que tentavam voltar para casa relataram que os ônibus da Viação Santo Antônio pararam de circular. Nas redes sociais, moradores tentavam alertar vizinhos sobre a violência: "Tá difícil andar tranquilo no Corte 8. A qualquer momento pode ter um tiroteio"; "Pessoal, tomem cuidado. Confronto de novo no Corte 8. Todo cuidado é pouco".

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando a morte do morador. A ocorrência também está sendo acompanhada pela Corregedoria da corporação.

Segundo morador morto em dois dias



Este é o segundo caso de morador morto por conta da guerra do tráfico de drogas na região em um período de dois dias. O primeiro foi Márcio Rodrigo da Silva , de 47 anos, morto após um ataque a tiros feito por traficantes do Corte 8, no início da manhã segunda-feira (28). Cléverson Ferreira da Silva, de 45, amigo da vítima, ficou ferido e foi levado para o hospital. Os dois, que iam tomar café antes de seguir para o trabalho, teriam sido confundidos com PMs. O caso também está sendo investigado DHBF.

Segundo informações de pessoas próximas das vítimas, os dois foram abordados pelos criminosos, que os revistaram por suspeitar de que eles estivessem armados. Os bandidos os confundiram com policiais e dispararam, atingindo Márcio seis vezes

Ocupação no Complexo da Mangueirinha



O Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, vive dias de tensão. Há uma semana, dois suspeitos foram mortos durante uma operação nas comunidades Sapo, Corte Oito, Lagoinha e Dick. O frentista Jefferson Santos Grijo de Lima , de 27 anos, foi atingido por uma bala perdida e ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Adão Pereira Nunes e seu quadro é considerado estável.

Um dos mortos na operação foi identificado como Beto Sales, o Beto do Sapo, apontado como chefe do tráfico de drogas no complexo de favelas.

A PM está em processo de montar três bases móveis no interior das comunidades com objetivo de garantir policiamento ostensivo 24 horas por dia na região.