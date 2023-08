PM reforça policiamento na Praça Seca após novos tiroteios

A criança foi atingida quando passava no cruzamento da Rua Baronesa com a Rua Marangá e foi socorrida por familiares para a Policlínica Newton Bethlem, de onde foi transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a vítima já recebeu alta médica. Segundo a PM, não havia operação na região quando o menino foi baleado e equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas depois que ele foi ferido.