Suspeito de roubar vendedores de celulares pela internet é preso

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (31), um suspeito de assaltar vendedores de celulares pela internet, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A ação foi realizada pela 16ª DP (Barra da Tijuca) e os agentes encontraram Carlos Adriano Pequeno Milanez da Silva, de 20 anos, escondido em uma pousada no Jardim Oceânico. Contra o criminoso, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo, expedido pela 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá.

Imagens de câmeras de segurança flagram assaltos cometidos por suspeito que tinha como alvo vendedores de celular pela internet. Ele foi preso nesta quinta-feira (31), na Barra da Tijuca, Zona Oeste.#ODia



Carlos Adriano já havia sido preso pelo mesmo crime, em março deste ano, durante uma ação da 41ª DP (Tanque), junto com outro homem, identificado como Micael Campos Pereira, 21. A dupla faz parte de uma quadrilha que se passa por compradores de celulares anunciados online e armam emboscadas para roubar os anunciantes. As investigações descobriram que eles entravam em contato com as vítimas fingindo ser mulheres e marcavam a entrega, quando cometiam os roubos. Eles chegaram a usar a foto de uma grávida em um aplicativo de mensagens para enganar o vendedor.

Os casos mais recentes aconteceram nos dias 13, 5 e 4 de junho e foram registrados por câmeras de segurança. Nos três episódios, os criminosos aparecem em uma motocicleta e se aproximam dos vendedores assim que eles chegam aos locais combinados para a entrega dos aparelhos, anunciando o roubo. Em algumas situações, os assaltantes utilizam mochila de entrega. Após pegarem os pertences das vítimas, os homens fogem.

Carlos Adriano foi identificado como um dos ocupantes do veículo usado no assalto do dia 5 de junho. O suspeito preso já tinha outras anotações criminais por ameaça; associação criminosa; dano; furto de telefone celular; injúria; porte de arma; roubo a transeunte; e roubo. A maioria dos delitos aconteceram na Zona Oeste do Rio, nos bairros do Anil, Curicica, Pechincha e Barra da Tijuca. Parte dos crimes foram cometidos quando ele ainda era adolescente.