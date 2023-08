Troca de tiros entre milicianos deixa mulheres mortas e criança baleada em Santa Cruz

Rio - Duas mulheres morreram e uma criança, de 7 anos, ficou ferida depois de serem baleadas em uma troca de tiros entre milicianos na tarde desta quinta-feira (31), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, para verificar a entrada de uma mulher e um menino, que seriam mãe e filho, por disparo de arma de fogo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a mulher, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a criança, que deu entrada em estado grave, passa por um procedimento cirúrgico.

As vítimas ficaram feridas em um tiroteio na localidade conhecida como Conjunto Alvorada, no bairro João XXIII. Uma segunda mulher morreu no local. Todos os três feridos estavam dentro de um carro que foi atingido por diversos disparos.

Segundo testemunhas, um miliciano ligado ao grupo de Alan Ribeiro Soares, o Nanan, estava em uma barbearia na região quando milicianos rivais, do grupo de Luis Antônio da Silva Braga, o Zinho, apareceram em um veículo e atiraram contra ele, dando início a um confronto.

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Disputa entre milicianos

As milícias de Zinho e Nanan vivem entrando em constantes confrontos em Santa Cruz recentemente. Investigações apontaram que Nanan era um dos homens de confiança de Wellington da Silva Braga, o Ecko. Contudo, após a morte do miliciano, em 2021, foi Zinho quem assumiu a liderança de seu grupo.

Desde a morte de Ecko, os dois vêm disputando territórios da Zona Oeste contra o rival em comum, Danilo Dias Lima, o Tandera. No entanto, relatos apontam que Nanan assumiu algumas áreas sozinho, o que voltou a gerar atrito com Zinho.

Além da disputa entre os grupos paramilitares, a região também sofre invasões constantes do Comando Vermelho, que busca expandir o controle da venda de drogas em comunidades da Zona Oeste.