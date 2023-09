Criminosa que roubou bebê da família atriu as vítimas oferecendo moradia e emprego

Elicarla Maria Alves, de 40 anos, presa acusada de Vitória Aparecida Alvares, para praticar o crime em abril de 2021. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), a filha de Elicarla dopou os pais da criança, que na época viviam na rua, dentro de uma casa no município de Duque de Caxias. Elas atraíram as vítimas com a justificativa que iriam oferecer emprego e abrigo para a família.

Rio -, de 40 anos, presa acusada de traficar e roubar um bebê , atuou em conjunto com a própria filha,, para praticar o crime em abril de 2021. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), a filha de Elicarla dopou os pais da criança, que na época viviam na rua, dentro de uma casa no município de Duque de Caxias. Elas atraíram as vítimas com a justificativa que iriam oferecer emprego e abrigo para a família.

Vitória, então, aproveitou que o casal estava dopado e roubou a criança, além de todos os pertences e documentos da mesma. De acordo com as investigações, a criminosa fugiu e vendeu o bebê para uma família em Viçosa, no estado de Minas Gerais. Desesperados, a verdadeira família da criança pediu ajuda para Elicarla. Inicialmente, a mulher negou ter conhecimento do paradeiro de Vitória, mas quando soube que as vítimas iam divulgar o desaparecimento da criança na imprensa, prontamente contou onde Vitória estava escondida.



Vitória foi localizada por parentes do casal em Minas Gerais e informou que havia vendido e que já estava "com um pé fora do Brasil". Em seguida, Elicarla, acompanhada pela mãe da criança, foram à Viçosa procurar pelo bebê, que foi encontrado e devolvida para a família biológica.



Vitória retornou para o Rio de Janeiro e foi presa em abril de 2021. Ela foi condenada a seis anos de prisão pelo roubo da criança. Já Elicarla era considerada foragida até a quarta-feira (30), quando foi localizada por agentes do Segurança Presente do Aterro do Flamengo. Contra ela havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias.