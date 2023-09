Polícia tenta identificar morador morto em confronto no Corte 8, na Baixada

Rio - A arma do policial do 15º BPM (Duque de Caxias), responsável por realizar disparos durante um confronto com traficantes no Corte 8 , em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi apreendida e vai passar por perícia. O tiroteio, ocorrido na tarde de quarta-feira (30), terminou com um morador de aproximadamente 60 anos baleado no abdômen. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, no mesmo município, mas não resistiu e morreu.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso e disse que ainda não conseguiu identificar a vítima. O cadáver permanece no Instituto Médico Legal (IML) da Baixada. A especializada também afirmou que os demais policiais envolvidos no confronto foram ouvidos. A investigação continua para esclarecer a origem do disparo que matou o morador.

Este foi o segundo caso de morador morto por conta da guerra do tráfico de drogas na região em um período de dois dias. O primeiro foi Márcio Rodrigo da Silva , de 47 anos, morto após um ataque a tiros feito por traficantes do Corte 8, no início da manhã segunda-feira (28).

O que diz a PM

Procurada, a Polícia Militar informou que está ocupando a comunidade Corte 8 desde o início da semana passada e segue com policiamento intensificado no local. A Corregedoria do 15º BPM disse que acompanha o caso.

PMs alegaram que faziam a retirada de barricadas para efetivação da 'Ocupação Mangueirinha', quando suspeitos atacaram as agentes a tiros. Houve confronto. Ao fim dos disparos, os PMs foram informados que um morador estava ferido. Segundo os moradores do Corte 8, não houve registro de tiroteios nesta quinta-feira (31).