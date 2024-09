Líder do tráfico com quase 270 anotações é preso na Baixada

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (9), Albert Miguel Rodrigues Soares, conhecido como Maridão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é considerado uma das principais lideranças do tráfico de drogas da região. Maridão é dono de uma ficha criminal extensa e soma 266 anotações por crimes como homicídio, roubo e tráfico de drogas, além de dois mandados de prisão em aberto.



Ele foi capturado na Rua Seis com a Avenida Quatro, no bairro Parque das Missões. De acordo com policiais do 15º BPM (Duque de Caxias), agentes faziam patrulhamento na comunidade quando perceberam a presença do traficante, que estava com um fuzil.



Ao ver os policiais, Albert tentou fugir do local, mas foi cercado e preso. Com ele, foram apreendidos um fuzil, munições, um radiotransmissor e uma moto roubada com placa adulterada.



O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).