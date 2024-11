Mãe de jovem desaparecido no Pontal desabafa: 'Preciso de respostas'

fotogaleria

Segundo a mãe do jovem, Melissa de Oliveira Monteiro, a expectativa é que os agentes da especializada busquem por imagens de câmeras de segurança do local onde Vitor Hugo, que é conhecido como Russo, foi visto pelo última vez, e de regiões onde a família recebeu pistas de que ele poderia ter passado. Na última semana, um homem alertou ter visto o jovem na Estrada do Campinho, em frente a um supermercado. A família chegou a ir ao local, mas não encontrou o rapaz.

"Eu vim na delegacia para poder ver as câmeras, agir, procurar meu filho, porque eu estou sem resposta nenhuma, em lugar nenhum estou tendo resposta, não estou conseguindo encontrar. Eu preciso muito de respostas, dessas câmeras", desabafou Melissa, que relatou que o delegado que a recebeu informou que vão dar início às buscas por imagens.

Além da Polícia Civil, parentes também procuram por conta própria e, neste domingo (3), estiveram em uma área de mata do Pontal, mas não tiveram sucesso. O local fica próximo ao posto de combustíveis onde o amigo com quem ele esteve foi no dia do desaparecimento. A mãe relata que o filho e o outro jovem se encontraram próximo à estação de BRT do Recreio Shopping. Em contato com a namorada, Beatriz Rosa da Silva, Russo chegou a mencionar que "o clima estava estranho" e que queria ir embora.

Ainda no dia do sumiço, quando perdeu a comunicação com ele, por volta das 20h, Beatriz ligou para o amigo, que falou que havia parado o carro por falta de combustível e que foi procurar gasolina para abastecer o veículo em um posto de combustíveis. Segundo o colega, quando ele retornou, Russo já havia desaparecido. O estabelecimento, de acordo com Melissa, fica na subida da Serra da Grota Funda, na Estrada do Pontal.

Mãe e namorada foram até o posto de gasolina e, de acordo com um funcionário, imagens das câmeras de segurança flagraram o momento em que o amigo de Russo foi ao local em busca de combustível. Segundo elas, o empregado informou que nas gravações era possível ver o carro parado em frente ao posto, do outro lado da rua, mas que não havia sinal de Vitor Hugo. "Ninguém some assim. Como uma pessoa sai de dentro de um carro e ninguém vê, ninguém sabe de nada?", questionou Melissa. Elas estranharam o rapaz não ter comunicado à família sobre o sumiço.

Tanto Melissa, quanto Beatriz acreditam que o desaparecimento tenha sido motivado por alguma rivalidade de pessoas que não se davam bem com ele. Nos últimos dias, parentes têm recebido diversas mensagens cobrando um falso resgate de Vitor. Em uma delas, o suposto sequestrador afirmou que Russo havia quebrado seu carro e pediu R$ 800 pelo conserto. O homem disse ainda que mandaria fotos que a mãe dele não iria gostar.

Vitor Hugo fazia autoescola e aguardava ser chamado para servir o Exército, após o alistamento militar. O jovem vestia blusa e calça preta quando foi visto pela última vez. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para localizá-lo e esclarecer todos os fatos.

*Colaborou Reginaldo Pimenta