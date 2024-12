Criança é baleada durante confronto entre PM e criminosos no Rio

Rio - Uma criança foi baleada enquanto brincava em um campo de futebol na tarde desta quinta-feira (19), no Morro São João, Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. A vítima precisou ser socorrida por moradores da comunidade. Um suspeito também acabou atingido.

Segundo relatos de testemunhas, policiais militares teriam entrado na comunidade já atirando. A corporação informou que equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) realizavam patrulhamento, com intuito de coibir a movimentação criminosa no local, quando foram atacados por um grupo armado, dando início a um confronto. Durante a ação, o menino, que jogava futebol com outras crianças, foi atingido.

"Um homem, suspeito de fazer parte da ação criminosa, foi ferido e está sob custódia na UPA do Engenho Novo. Um fuzil, dois rádios comunicadores e drogas foram apreendidos. Posteriormente, os policiais foram informados de que uma criança ferida teria sido socorrida para o Hospital Municipal Salgado Filho", diz a nota.

Imagens gravadas por populares mostram a criança com sangramento na cabeça, sendo amparada antes de ser levada, consciente, para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. A direção da unidade informou que o estado de saúde do paciente é estável.

Após o caso, moradores cercaram um blindado da PM em forma de protesto. O veículo deixou o local sob gritos de "covardes" da comunidade. O caso foi registrado na 25ªDP (Engenho Novo).

Guerra entre facções rivais

Traficantes do Morro São João estão em confronto com criminosos do Morro dos Macacos desde o início do mês. A rotina de violência tem causado pânico a moradores das duas comunidades

Já no Morro do São João, a principal liderança do grupo é Willian Souza Guedes , o Corolla, que foi preso em julho deste ano no Jacarezinho, na Zona Norte. No entanto, a prisão do chefe do tráfico não impediu os planos de expansão da facção Comando Vermelho.

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização criminosa para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.

A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas. Este fato fica evidente quando olhamos para o número de tiroteios registrados no Morro dos Macacos.