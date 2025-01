Vídeo: mulher pula de moto para evitar assalto na Baixada Fluminense

Rio - A auxiliar administrativa Caren Beliene, de 29 anos, passou por um susto na noite de domingo (5). No momento em que chegava na casa da sua mãe, no bairro de Xavantes, em Belford Roxo, ela percebeu que dois homens planejavam assaltá-la. Por sorte, ela conseguiu correr para dentro do imóvel e os bandidos não conseguiram ligar a moto da vítima para roubá-la.

Ao DIA, Caren disse que estava na casa de uma amiga e, na volta, planejava guardar a moto na casa da irmã. No trajeto, ela passou pela residência da mãe e falou com o filho de 8 anos, mas preferiu não levá-lo até onde deixaria o veículo.

"Eu senti algo estranho e disse para ele ficar na casa da minha mãe enquanto eu guardava a moto. Ele deixou o portão encostado e eu fui em direção à casa da minha irmã, que mora na rua de trás. Nisso, vi um farol muito alto vindo na minha direção, só que estava muito distante. Eu posicionei a moto para entrar na casa da minha irmã, mas o trinco dela está com defeito, tem que ficar empurrando. O farol foi se aproximando e eu vi que eram dois meninos. Eles também me viram e viraram no sentido da Avenida Atlântica, mas eu percebi que eles voltariam", contou.

Ao perceber que seria assaltada, Caren deu partida na moto e seguiu para a casa da mãe, que estava com o portão encostado. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ela chegou na casa e os bandidos iniciaram a abordagem. A auxiliar administrativa conseguiu pular do veículo e correr para dentro da residência. Por fim, os dois homens tentaram levantar a moto, mas não conseguiram e foram embora.

"Minha mãe achou que meu filho estava comigo e eu tinha caído de moto com ele, por causa do barulho que a moto fez ao cair no chão. Ela abriu a janela com tanta força que deu um estouro e eles se assustaram. Botaram a mão na cintura para intimidar", explicou.

Veja o vídeo:

Gente, ontem quando fui guardar minha moto na casa da irmã percebi que ia ser assaltada, agi rápido e saí saindo para casa da minha mãe, larguei a moto com tudo e entrei.

Poderia ter acontecido o pior sim, mas Deus me guardou

Meninas que sempre estão sozinhas, cuidado. #ladrao pic.twitter.com/SgqGR0LzGj — (@BelieneCaren) January 6, 2025

Caren contou que, no bairro, a rua dela é a única que não tem um portão para impedir a entrada de assaltantes. Com isso, ela criticou a falta de policiamento na região e a insegurança dos moradores.

"Ninguém fica seguro. Todo mundo tem medo, porque a gente não sabe quem está vindo. Até alguns motociclistas estão usando mochila de entrega para assaltar. Falta policiamento, porque a polícia só aparece quando acontece alguma coisa", lamentou.

Ao DIA, Caren explicou que ainda não registrou a ocorrência, mas publicou o vídeo nas redes sociais para alertar outras pessoas que frequentam o bairro. "Poderia ter acontecido o pior, mas Deus me guardou. Meninas que estão sempre sozinhas, cuidado", aconselhou. As imagens postadas pela auxiliar administrativas já contam com mais de 500 mil visualizações na plataforma X, antigo Twitter.