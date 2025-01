Vídeo: bandidos armados fazem arrastão em ônibus em Deodoro

Rio - Um novo episódio de arrastão em ônibus foi registrado por câmeras, na noite desta segunda-feira (6), na linha 2310, que faz o itinerário Candelária x Bangu. Três bandidos entraram no coletivo e anunciaram o assalto na Avenida Brasil, altura de Deodoro.



Nas imagens capturadas pelo circuito interno do coletivo, é possível ver os criminosos armados circulando enquanto ameaçam os passageiros e recolhem seus pertences. O caso aconteceu por volta das 20h30.

Veja o vídeo:

Legenda: Novo caso de arrastão em ônibus! Passageiros da linha 2310 (Candelária x Bangu) são vítimas de assaltantes armados. Crime aconteceu na noite desta segunda-feira (6), quando o coletivo seguia para a Zona Oeste, altura de Deodoro



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/JtbB63p22w — Jornal O Dia (@jornalodia) January 8, 2025



Após roubar as vítimas, os criminosos desceram do ônibus próximo de um dos acessos à comunidade do Batan, em Realengo, na Zona Oeste.



A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de O DIA sobre o caso, mas informou que não houve nenhum acionamento do tipo para o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas.

Segundo a Polícia Civil, o assalto foi registrado na 34ª DP (Bangu) e encaminhado para a 33ª DP (Realengo). Agentes da distrital fazem buscas para identificar os autores do crime.

Em nota, a Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus na cidade, repudiou o novo caso de violência dentro de coletivos. Segundo comunicado, é necessário que as autoridades responsáveis tomem providência. "A insegurança a qual a população está submetida não pode ser mera estatística", diz trecho.



Caso no BRT



Na noite do último dia 28, um outro caso de assalto em ônibus, dessa vez dentro de um BRT, também foi flagrado em vídeo. O caso aconteceu no coletivo do corredor TransCarioca, entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar, onde passageiros chegaram a ser agredidos por sete criminosos.



Até o momento, seis dos envolvidos no crime que durou cerca de cinco minutos já foram presos. Outros dois envolvidos já foram identificados e tem mandados de prisão decretados.