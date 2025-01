PM é afastado após agredir porteiro do Clube Militar da Lagoa

Rio - Um grave incidente no Clube Militar da Lagoa, na Zona Sul do Rio, ocorrido na quarta-feira (8), terminou com o afastamento de um PM. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o agente agredindo e imobilizando o porteiro do local.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que o PM está no chão imobilizando o porteiro, que não consegue se mexer. A pessoa que grava o vídeo diz: 'Sou testemunha que o policial agrediu primeiro, tá (sic) querendo matar o cara, olha que absurdo! Abuso de poder".

As circunstâncias e o motivo da agressão não foram esclarecidos até o momento.

Assista:

O militar grita por outro colega, identificado apenas como Rodrigues, enquanto diz para o porteiro que ele está preso. Logo em seguida, funcionários do local chegam e conseguem tirar o militar de cima do porteiro.

Por meio de nota, a PM informou que o comando do 23° BPM (Leblon) instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do fato e que os agentes envolvidos no caso já foram identificados e afastados preventivamente do serviço de policiamento ostensivo.

"A Corregedoria Geral da Corporação também investiga o caso. Por fim, esclarecemos que o comando da corporação não compactua e nem tolera quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou abuso de autoridade praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", informou.

O Clube Militar confirmou o caso e informou que fez contato direto com o comando do 23º BPM (Leblon), unidade do policial envolvido, após o caso.

"Tendo em vista a atitude do policial atingir, contundentemente, as normas da nossa instituição, a presidência fez contato direto com o comando do 23º BPM, unidade do mesmo, que tomou todas as providências cabíveis. O comando do batalhão cientificou o Clube que o referido policial militar foi afastado do serviço externo, sendo instaurado o devido inquérito policial", informa a nota.